A szóban forgó pályázat megfelelő, élményekkel teli kiindulópontként szolgálhat a turisták számára. Összesen mintegy 1, 286 milliárd vissza nem térítendő támogatást nyertek el. A megépült komplexum vendégfogadó terében elhelyeznek egy többnyelvű Touch Info készüléket, amely bemutatja Szigetvár látnivalóit, és az épületben lesz ingyenes wifi is. Mint arra Vass Péter is felhívta a figyelmet, a fejlesztés hozzájárul a szezonalitás csökkentéséhez, a látogatók számának, tartózkodási idejének növekedéséhez. Így a turisztikai szezont is meghosszabbíthatják, kibővíthetik.

– A projekt megvalósításával Szigetváron még nem létező, piacképes turisztikai szolgáltatások jönnek létre, úgy mint a kerékpárkölcsönzés, nordic walking felszerelés kölcsönzési szolgáltatás, az információs vendégfogadói térből indított idegenvezetés. Az utóbbi 10 év legfontosabb beruházása valósul meg ezzel

– fogalmazott.

A rekreációs központ várhatóan 2024 áprilisban nyitja meg kapuit.

Lesz parkolóhely

Beszereztek egy mobil rendezvénysátrat is, lelátó és fény-, hangtechnikai eszközöket, melyek rossz idő esetén is lehetővé teszik a rendezvények megtartását. A pályázat célja volt a gyógyhelyet körül vevő zöldterületek, térelemek és sétautak felújítása, kialakítása is. Egy 26 helyes parkolót is létesítenek, valamint energiatakarékos, környezetbarát napelem rendszert telepítenek.