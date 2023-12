Már egy hónap sincs vissza karácsonyig, jócskán benne vagyunk az ünnepi készülődésben. Egy-két hét múlva pedig már a fenyőfaárusok is megjelennek a bevásárlóközpontok parkolóiban, a piacokon. Vass Szabolcs és Vassné Keszler Linda hét éve ismerték meg egymást, Szabolcs zalai származású, fenyőfa őstermelő, több mint 30 éve ezzel foglalkozik. Linda mindig is szerette a karácsonyt, nem volt kérdés számára, hogy besegít a férjének, s mára már ő is őstermelő lett. Zala vármegyében 6 hektár területük van, Kozármislenyben pedig van 1 hektár 2000 lucfenyővel, amit hét éve ültettek be, valamint Nordmann-fenyőik is vannak.

„Az élete a hivatása”

A zalai területről november közepén szokták elkezdeni kivágni a fákat, ezek egy részét a pesti nagybani piacra viszik fel értékesíteni. Ám ott vannak olyan eladók, akik külföldről hoznak be fenyőket, 3000 forintért adják a másod­osztályú fákat. Ennek hatására a magyar őstermelők itthon is csak nyomott áron tudják eladni a fákat, holott ez nem éri meg számukra.

– A férjemék kitartanak, ő ebben nőtt fel, ez az élete, a hivatása – fogalmazott Linda. – Három évvel ezelőtt Kozármislenybe költözött hozzám Szabolcs, ekkor jutott eszünkbe, hogy az interneten meg lehetne hirdetni a fákat. Készítettünk tehát egy katalógust, lefotózunk minden eladásra váró fenyőt, a vásárlóink innen tudnak választani, mi pedig elhozzuk nekik Zalából a szimpatikus fát.