Mint írták, a DRV az előre tervezett karbantartást minden esetben igyekszik munkanapokon, munkaidőben, a meghirdetett időszakban és területre vonatkozóan elvégezni. Mivel azonban a munkálatok megkezdésének időpontját és azok időtartamát több tényező is befolyásolhatja – például nem várt műszaki problémák, meghibásodások, áramszünet vagy a tervezett karbantartással egy időben fellépő, azonnali beavatkozást igénylő csőtörések –, így a tervezett karbantartások időtartama megnövekedhet, a munkálatok akár más napra is átütemeződhetnek, illetve az érintett utcák köre is módosulhat. Az érintett utcák listája megtalálható a kozármislenyi önkormányzat honlapján.