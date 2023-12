A községben tematikus díszítéssel készülnek tavaszra, húsvétra, őszre és az adventi, karácsonyi időszakra is. Ez most sem történt másként, a település központja is ünnepi díszben pompázik. Találhatunk itt mézeskalács figurákat, hatalmas adventi koszorút és a Mikulás postaládája is nyitva áll. Még a szalmabálákat is felöltöztették, van amelyiken egy hóember, míg máson karácsonyfa látható.