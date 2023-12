Néhány héttel ezelőtt Komlóra is megérkezett a hó, ezzel beborítva az adventi díszítést is. Györkő Zsombor ezeket a pillanatokat örökítette meg. A díszek közül kiemelkedő a betlehem, mely igazán igényes, még bárányok is helyet kaptak a szent jelenetben. Ezen kívül a város több pontján találunk még karácsonyi dekorációkat, szebbé téve ezzel a helyiek napjait.