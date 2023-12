A Szepessy Ignác utca – ami szintén EKF-es beruházás volt – nemrég csatlakozott a felújítás után is újabb felújítást igénylő pécsi utcák sorához, miután pár hét leforgása alatt itt is újra megsérült a kövezet. Ahogy a Vince utcánál, itt is az okozza a problémát, hogy a Régészeti Múzeum felújítása miatt ráengedték a nagyobb autós forgalmat, holott korábban részben sétálóutcaként működött. Tavasszal ezért útjavításra kellett költeni milliókat, csakhogy december elején ismét ráterelték az autósokat az utcára, a Hunyadi úton zajló csővezetékcsere miatt. Az utca alsó szakasza ezt nem bírta el, és pár nap leforgása alatt ki is fordultak a kövek a helyükről.