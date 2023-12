A nagy katolikus ünnep előtti vásári kavalkádban estefelé az időjárás zord, de ez nem meglepetés. Az áraktól azonban egyszerűen hideglelést lehet kapni. Az ellen meg még a helyszínen kapható kesztyű, meg szőrmekucsma sem véd meg igazán.

Napjaink nyílt téri árusai már nem az eget kémlelik, ha arra kíváncsiak, milyen forgalomra számíthatnak. Okostelefonon böngészik inkább a meteorológiai térképeket, azt lesve, érkezik-e az eső? Mert az nekik talán a legnagyobb ellenségük.

Egy csokit kínáló házikóban álldogáló hölgy azt is elárulta, a fagyos szelek ellen úgy, ahogy tudnak védekezni, mert a lábuknál még fűtés is akad. De az égi áldással szemben nehezebb tenni, mert akkor a vevők is inkább maradnak otthon, minthogy kidugnák az orrukat a belvárosba. Ahol a sürgés-forgás, meg a hangulat még eléggé mérsékelt. Igaz, csupán pénteken kezdődött az egész, már, ha az előkészületeket nem számítjuk bele.