Makai Renátó kisiskolás korától dzsúdózott a PVSK Judo Szakosztályában, évekig volt a válogatott keret tagja. Számos ifjúsági országos bajnokságon aranyérmet szerzett. Oroszországba, Moszkvába is kijutott. A Sárközi MMA Team tagjaként 2015-2016-ban megjárta az USA-t. Kaliforniában, Sacramentóban is lehetősége volt versenyezni a Gladiator Challenge keretein belül, amely viadal az ő győzelmével zárult. 2016-tól 2022-ig a HCW (Hungarian Championship Wrestling) pankráció tagja. 2019-ben megnyerte a WKF World Kickboxing Federation MMA szervezetének interkontinentális bajnoki övét, ezzel pedig az első magyar sportolóvá vált, aki pankrációban és MMA-ban is egyidőben nehézsúlyú bajnoki címet birtokolt. A covid-világjárvány idején kezdte az erősember-edzéseket és az idei évet kiváló eredményekkel zárta a PSL Hungary (Premium Strongman League), illetve CESA (Central European Strongman Association) versenysorozataiban.