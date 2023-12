A 48-as teret és a Közösségek Háza közvetlen környezetét is újragondolta az önkormányzat. A 2019-ben induló „Miénk itt a tér” – Nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén projekt keretein belül több nagyobb fejlesztést álmodtak meg a tervezők.

A projekt célkitűzését megvalósították, hiszen a közösség igényeihez is illeszkedő, több generáció számára alkalmas, megfelelő nagyságú és adottságú zöldfelületet, illetve nyílt közösségi teret alakítottak ki az infrastrukturális fejlesztések megvalósításával. A nyári időszakban sok fiatal tölti az idejét a Közösségek Házában a népszerű napközinek köszönhetően, így egy rekortán burkolattal ellátott kosárlabdapálya készült el a hátsó udvaron, bővítve ezzel a gyerekek sportolási lehetőségét. Az intézmény látogatottsága indokolttá tette a közlekedőfelületek modernizálását is. Az új parkolók, járdák és bekötőutak nem csak egybefűzik a zöld területeket, de a vendégek számára is könnyebb megközelítést biztosít az új térkőburkolat. Továbbá korszerűbb közvilágítási rendszert és a komfortérzetet elősegítő padokat, asztalokat, hulladéktárolókat és utcai bútorelemeket telepítettek a térre.