– Karácsonyhoz, a szeretet ünnepéhez közeledve az ember szíve, sőt akár a pénztárcája is könnyebben megnyílik, s talán szívesebben is adományoz ebben az időszakban. Ugyanakkor az állatvédő szervezeteknek nem csak ilyenkor van szükségük anyagi forrásokra és támogatásra, hanem az év minden időszakában – mondta, majd felhívta a figyelmet a környékben működő egyesületek fontos és lelkiismeretes munkájára.

A szervező, B. András Márta is nagy állatbarát, sőt, ő maga is egy mentett kutya gazdija. „Habcsókot” két éve fogadta örökbe, azóta a Czukor Borsó házőrzője, házi kedvence. A kiskutya azok helyett is teljesítette a távot, akik valamiért nem tudták ezt megtenni, de a jó célt támogatni szerették volna. A szombati futásra ugyan kevesebben regisztráltak, mint tavaly, ugyanakkor legalább 120 főt mozgatott meg az esemény, és mindenki örömmel fogadta a sok-sok résztvevő kutyát is.