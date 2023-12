– A közösségi teret hivatalosan 2024 elejétől fogjuk használni, az ünnepélyes átadóra is 2024 márciusa körül kerül sor

– tette hozzá Vér József.

Mint arról hírt adtunk, a településen elindult a Torony Galériában lévő toronyóra felújítása, mely közel 20 éve működik. Több alkatrésze ugyanis meghibásodott, a múlt héten ez a felújítás is sikeresen befejeződött, már a világítás és zenei funkciói is működnek az ikonikus toronyórának. – A szerkezetet Gulácsi János szerelte, aki Pécs városában, Baranyában és az ország sok helyszínén is ismert és elismert szakember – tájékoztatott a polgármester.