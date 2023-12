Szóval álltam ott esténként a pletykaéhes asszonyok között, de nem rájuk figyeltem, hanem a semmi máshoz nem hasonítható illatra. A frissen sült kenyér betöltötte a levegőt, s egészen misztikus hangulatot teremtett.

Úgy képzelten, egy varázsműhely működik odabent, a titokzatosságát pedig fokozta, hogy magát a mestert szemtől szemben sosem láttam. Legfeljebb a hátát, amikor bejutottam végre a helyiségbe, ahogy serénykedett a fura szerszámaival.

Különleges alkalmakkor, karácsonykor és húsvétkor nemcsak kenyeret, hanem kalácsot is sütöttek. Na, ha a kenyér illata igéző volt, hát akkor a kalácsé milyen, el sem tudom mondani! Megkóstolni sajnos egyszer sem volt alkalmam, ilyesmire nem igazán tellett, ráadásul édesanyám kalácsaival úgysem vetekedhetett volna.

Aztán egyszer vége lett ennek is. Nem tudom már, miért maradtunk el tőlük, talán elköltöztünk vagy maga a pékség szűnt meg. Mindenesetre azokat illatokat és a hely hangulatát még évtizedek után sem felejtettem el, s gyerekkorom legérdekesebb élményei között tartom számon ma is.