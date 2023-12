Portálunk munkatársai a PTE Klinikai Központ több osztályára is ellátogattak, ahol a munka az ünnepek alatt sem áll meg. Dr. Vámos Zoltán orvos, filmrendező, mentőorvos, dr. Kovács Kálmán a PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója, dr. Tészás Alexandra csecsemő- és gyermekgyógyász, illetve dr. Kanizsai Péter, a Pécsi Sürgősségi Betegellátó Osztály vezetője meséltek tapasztalataikról.

Örömmel is lehet szolgálni az ünnep alatt

Dr. Vámos Zoltán nevével a filmvásznakon is találkozhattak olvasóink. A tavaly bemutatott kisfilmje, A gyémánt út pora Vári Évával a címszerepben az emberi méltóság elvének fényében dolgozta fel egy demens beteg történetét. Vámos Zoltán a filmrendezésen túl ugyanakkor orvos is, az intenzív osztályon, illetve mentőorvosként is dolgozik. Mint elmondta, az elmúlt, közel két évtizedben minden karácsonya a gyógyítással fonódott össze.

– Nálam ritka az úgynevezett nem szokványos karácsony, hiszen végső soron mindegyik ugyanúgy telik. Tizenhét éve dolgozom az egészségügyben, és tizenhét éve ügyelek minden karácsonykor. Vagy a mentőszolgálatnál vagyok kivonuló mentőorvos, vagy az intenzív osztályon dolgozom – mesélte a szakorvos.

– Azonban pont azon gondolkodtam ezzel kapcsolatban, hogy ez egy nagyon nemes küldetés. Az, hogy az ember a bajba jutott embertársait szolgálhatja, az bármikor, bárhol rendkívül megtisztelő az ellátó számára is, karácsonykor pláne. Én mindig azt éreztem, hogy számomra ez egy öröm. Ha vasárnapra esik a szolgálatteljesítés ideje, akkor vasárnapra, ha karácsonyra, akkor karácsonyra, sőt, akár a születésnapomon is adódhat úgy, hogy dolgoznom kell – folytatta.

– Nyilván, sokszor jobb lenne másokkal is tölteni az ünnepeket, de ha a sors úgy hozza, hogy ez a feladat, akkor ebbe kell beleállni és én úgy gondolom, hogy ezt én mindig örömmel is csináltam – tette hozzá dr. Vámos Zoltán.

A szilveszter kicsit más, összejön a társaság

Adventi körutunk során látogatást tettünk a PTE KK Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinikán, ahol dr. Kovács Kálmán klinikaigazgató mesélt nekünk a karácsonyi és a szilveszteri időszakról.

– Nálunk nincs olyan nagy ünneplés karácsonykor. A családdal igazából telefonon tudunk nagyobb részt értekezni az ünnepek alatt – mesélte Kovács Kálmán.

Ott-tartózkodásunk idején képet kaptunk arról is, hogy mi történik a klinikákon december 31-én, azaz szilveszter napján.

– A szilveszter kicsit másabb. Ilyenkor mindig összejön a társaság amennyire lehet. A tavalyi esztendőben én mentem el a megrendelt ételért, és vittem be a kollégáknak. Ilyenkor azért este összeülnek dolgozók, hogyha a munka engedi – tájékoztatott az igazgató.

– Van egy ügyeleti helyiségünk, ahol meg tudják a kollégák ünnepelni a szilvesztert.



Kovács Kálmán elmesélte, hogy éjszaka rendszeresen körbejárják ilyenkor a házat, és boldog új évet kívánnak egymásnak a kollégák az ott dolgozóknak, valamint azon betegeknek is, akik ébren vannak. Volt olyan év is, amikor sült malac volt klinikán. Ezt a napot jobban megünneplik az intézményben, viszont új év első napja már ugyanolyan, mint egy átlagos nap.

Viszont mindenképp meg kellett említenünk a szülőszobát, ami szilveszterkor kicsit másabb, amiről így mesélt az igazgató:

– Ilyenkor mindig nagyon izgalmas a szülőszoba, hogy egyáltalán lesz-e szülésünk, és hogy hányadik szülés lesz ez. Egyik évben nálunk született meg az első újévi baba.

A betegségek sajnos nem ismerik a naptárat

Ugyanúgy, mint mindenkinél otthon, nálunk is december elejétől készülődünk, hangolódunk az ünnepekre – avatott be minket dr. Tészás Alexandra csecsemő- és gyermekgyógyász, amikor adventi kör­utunk állomása a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika volt.

Decemberben a dolgozók jóvoltából felkerülnek a karácsonyi díszek, fények a folyosókon, és az osztályokon feldíszített karácsonyfákba is botlani, és még a klinika Facebook-oldalán is az ünnepekre készülődnek.

– Van egy adventi kalendáriumunk az oldalon, ahová tavaly olyan mesék kerültek fel, amelyet az intézmény dolgozói olvastak fel. Idén az itt ápolt, valamint a dolgozók gyermekei olvastak fel karácsonyi verseket, és azok kerültek fel – mesélte a doktornő. Az ünnepek közeledtével a klinikán is picit lelassul az élet, a halasztható, tervezett vizsgálatok háttérbe szorulnak, leállítják azokat az ünnepi időszakra.

– Úgy próbáljuk tervezni a dolgokat, hogy minél kevesebb gyermeknek kelljen itt töltenie a karácsonyt. Ha egy akut, vagy krónikus betegségről van szó, akkor igyekszünk úgy tervezni a vizsgálatokat, a terápiákat, hogy az ünnepi időszakban mindenki otthon lehessen a családjával – avatott be minket Tészás Alexandra.

– De a betegségek sajnos nem ismerek a naptárat, illetve az ünnepnapokat, úgyhogy előfordul, hogy egy-egy gyermeknek itt kell tölteni egy vagy több napot. De ezeknek a gyerekeknek is picit igyekszünk becsempészni a karácsonyt, kis apróságokkal, ajándékkal szoktunk készülni, megpróbáljuk a családokat is lehetőségekhez mérten beengedni ilyenkor, és akit tudunk, azokat próbáljuk ambulánsan kezelni, hogy minél hamarabb hazatérhessen ünnepelni a családjához.

A klinikán dolgozók számára sem egyszerű a bent töltött karácsony távol a családtól, de, ahogy a doktornő fogalmazott, ez az ő szakmájuk szempontjából egy kicsit már megszokott, de próbáljuk úgy megtervezni az ünnepeket, hogy a családdal is tudjanak időt tölteni.

A sürgősségi osztályon mindig zajlik az élet

Dr. Kanizsai Péter, a Pécsi Sürgősségi Betegellátó Osztály vezetőjeként munkatársaival együtt az ünnepek alatt is folyton készen áll arra, hogy az osztályra érkező betegeket minél hamarabb ellássák, állapotukat stabilizálják. Lapunknak beszámolt arról, miként telnek az ünnepek a sürgősségin.

– Amíg a gyermekeim még kicsik voltak, törekedtem elkerülni az ügyeletet szenteste, inkább karácsony első vagy második napján vállaltam ezt. De most, hogy már nagyok a fiaim, általában én szoktam vállalni a műszakokat 24-én este. Igazából főként annyiban más ilyenkor itt az élet, hogy talán egy picit csendesebb, legalábbis bennünk. Gyakran nagy a forgalom ilyenkor is, sok beteg érkezik. A kollégák hoznak elemózsiát, pogácsát, sült húst, aztán ha van időnk, jól belakmározunk – összegezte dr. Kanizsai az ünnepi gyakorlatokat.

– Persze, előfordulnak szomorú sorsok, vannak, akik magányosak és inkább bejönnek, hogy társaságban legyenek. Azt szokták mondani, megnő ilyenkor az öngyilkosságra való hajlam, ezt mi szerencsére kevésbé tapasztaltuk, de mindig vannak egy-ketten, akik az egyedüllétet nagyon nehezen viselik – állapította meg.

– Természetesen jó lenne ilyenkor is otthon lenni a családdal, vagy egy kicsit csak pihenni, de valakinek ezt is meg kell csinálni. Akik itt vagyunk, összetartóan próbáljuk a feladatunkat ellátni – vallja dr. Kanizsai Péter.

– Az ünnepek után jönnek majd a gyomor- és bélpanaszokkal érkező betegek a nagy lakomák után, szilveszter éjszaka pedig az ittasok. Emlékszem, a 2011-es szilveszter éjszakáján én voltam a műszakvezető szakorvos, és egészen fél egyig nem történt semmi, aztán tizenhét erősen ittas beteg érkezett hirtelen, akik között volt olyan is, akit lélegeztetni kellett… Reggel hétig megállás nélkül dolgoztunk. Az ilyesmi szilveszterkor elő szokott fordulni, meg aztán az új év első napjaiban is, de végső soron a munkánk ugyanaz ilyenkor is, mint a többi napon: ellátjuk a hozzánk érkező betegeket – mesélte dr. Kanizsai Péter.

A riportot készítette: Czeczon Enikő és Mohay Réka