A szigetvári adventi nyitánnyal és jótékonysági szeretetvendégséggel december 1-én hivatalosan is elkezdődött a Szigetvári Advent rendezvénysorozat. A fényeket felkapcsolták, dr. Vass Péter polgármester ünnepi beszédét hallgathatták meg és adventi műsort tekinthettek meg a jelenlévők az óvodások, iskolások és zeneiskolások, szigetvári fiatalok és a 71PA zenekar közreműködésével. A hónap további részére is jellemző az az összefogás, melynek eredményeként összeállt az idei program. Mely annyira tartalmas és összetett, hogy mi is csak néhány elemet tudunk kiemelni belőle.

Az események nagy része a Zrínyi térre és környékére csoportosul, itt állították fel a mindenki karácsonyfáját, itt vannak a színpadi programok, és a faházak is, melyekben étel-ital és különböző portékák vásárolhatóak meg. Szigetvár óvodái készítettek díszeket, melyekkel a főtéren elhelyezett fenyőket díszítették fel. Megnyitott már a korcsolyapálya is, ami az oroszlán szobor köré van felépítve. Ingyenesen használható, hétköznaponként 16 és 20 óra között, hétvégenként 15 és 21 óra között van nyitva. Korlátozott számban korcsolyákat is biztosítanak, annak aki nem viszi magával a sajátját.