A szigetvári Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesületnél számos programot tartottak az elmúlt hetekben is. Így például december elején volt a már hagyományossá vált fotózással egybekötött Mikulás-találkozó. Idén is csatlakoztak a Hagyj el egy Mikuláscsomagot! akcióhoz, a város több pontján kis ajándékcsomagokat helyeztek el, melyet bárki hazavihetett. Levelet is lehetett náluk írni a Télapónak, melyet be lehetett dobnia a Mikulás postaládájába.