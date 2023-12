Egykor fizetőeszközként is használták

May Gábortól azt is megtudtuk, hogy a méhviasznak a történelem folyamán is nagyon fontos szerepe volt. Találtak az ősemberek által is használt méhviasz gyertyákat, az ókorban a viaszt hajók szigetelésére használták és az ablakkészítéskor is hasznos volt. A római időszakban a sebek fertőtlenítésére is jó volt. A viasz a középkorban élte aranykorát, akkor a szerzetesek és a papok bírtak vele. Annyira értékes volt, hogy fizetőeszközként is használták. Manapság a kozmetikumipar hasznosítja, illetve a hadiipar is jelentős mennyiséget vásárol belőle. Nem árt tudni, ha valaki lépesmézet vásárol, a méhviasz fogyasztható, emészthető, nem kell tőle félni.