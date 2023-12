Az első ünnep 1 órája

Mikulás sapkát kaptak az újszülöttek is

A PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára is megérkezett a Mikulás, nem is egy, mindjárt több is. A klinika dolgozói az intézmény közösségi oldalán mutatták be az ezekben a napokban született apróságokat boldog édesanyjuk kezében, alkalomhoz illően, kis Mikulás sapkában.

Forrás: Pécsi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Facebook-oldala

– Ismét elérkezett az év egyik legcsodásabb időszaka, a meghitt ünnepvárás. Ezt a hangulatot szeretnénk megerősíteni az idei Kis-Mikulások körében készült fotóval, melyet fogadjanak szeretettel! – fogalmaztak. Mint arra felhívták az olvasók figyelmét, kiemelt céljuk nagy igyekezettel tenni az optimális megélésért, mind az újszülött első életnapjait-, mind pedig a szülővé válás kezdetét tekintve.

– Ez sokunknak ad feladatot a mindennapokban, számunkra ez jelenti a hivatást, legyen szó orvosról, ápolóról, szülésznőről, védőnőről, gyógytornászról, pszichológusról, szoptatási tanácsadóról, dietetikusról... Fontos, hogy mindannyian pozitív szemlélettel kapcsolódjunk össze, együtt örülve a mosolygó Anyukákkal, akik majd jó szívvel emlékeznek ránk vissza. Szívből gratulálunk a jelenleg klinikánkon tartózkodó Édesanyáknak, köszönjük a képen való szerepléshez a hozzájárulásukat – zárták posztjukat a PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika dolgozói.

