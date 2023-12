A Napraforgó Német Nemzetiségi Óvodában Geresdlakon is az ünnepi készülődés határozta meg az elmúlt időszakot. Amint arról Glaszné Werner Noémi intézményvezető a Geresdlaki Hírmondóban is beszámolt, ezekben a hetekben foglalkozások, mesélések, illetve a témáról való beszélgetések során mélyítették el a gyermekekben a karácsony jelentőségét. A településen az iskola aulájában december 20-án délután ünnepi műsort is tartottak az óvodások közreműködésével.