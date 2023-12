Az eredményhirdetésre a siklósi várban, a vasárnapi Adventi Sokadalom részeként került sor. Mint minden évben, ezúttal is minden pályázót (összesen 40 alkotót) megjutalmaztak. Értékes különdíjakat is kiosztottak: hárman az Aranycipó, hárman a Magnus Aircraft Zrt. ajándékait, négyen pedig a Tenkes Csárda különdíját és a Harkányi Gyógyfürdő családi belépőjegyeit kapták, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. eozin ajándéktárgyait pedig három szülő vehette át, mert náluk a beérkezett munka alapján a ráfordított idő mennyisége is érzékelhető volt.

Fotó: Koczka Kornélia