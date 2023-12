Igaz, a tehetséges zenész őszi podcast beszélgetésünk során előbbre ígérte ezt a hangvételű dalt, de végül megelőzte pár másik. Na meg a jó dolgokra várni kell.

Továbbá az is biztossá vált, hogy Budavári Sebestyén, azaz Kevlár is szórakoztatja majd a közönséget január 6-án a Nappaliban, a Made in Pécs Fesztivál keretein belül.

Az új dal: