December 17-én délután kezdődött a koncert a Városi Sportcsarnokban. Mint az eseményen is elhangzott, a karácsonyi hangversenyek műsorát a fúvószenekar igyekszik úgy összeállítani, hogy átfogó képet adjon a zenekari munka eredményéről, az új számok is bemutatásra kerülhessenek és ami a legfontosabb a karácsonyi hangulatot is elhozzák a hallgatók szívébe. A műsor elején a könnyedebb és a klasszikus zene ötvözete volt hallható, majd lassan a szeretet hangjai kapták a főszerepet. A Kapronczai Művészeti Iskola táncosai pedig egy különleges produkcióval, egy örökzöld rock and roll flashmobbal lepték meg a közönséget.