Az év vége közeledtével általában mindenki szélsebesen gyűjti össze az újabb fogadalmait, azonban fontos, hogy előtte összegezzük a mögöttünk álló hónapokat. 365 nap alatt rengeteg változást, eseményt élünk át, amelyeket, ha pontokba szedünk, akkor még jobban átláthatjuk, hogy mi is történt velünk valójában.

Medve Naptól az Állatok karácsonyáig

A pécsi állatkert az év mindennapján nyitva tartott, azonban események terén az élet a Medve Nappal kezdődött 2023 februárjában. A tavasz a megújulás és az emlékezés időszaka volt. Fókuszba került a víz világnapja, a madarak és fák napja, a föld napja, amelyek az összefogásról is szóltak. A PécsZoo ebben az évben is igyekezett együttműködni a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel, a Misina Természet és Állatvédő Egyesülettel, illetve a Mecsekerdő Zrt.-vel is. A nyár beköszöntével a táborozási időszak is megkezdődött, amely, amellett, hogy a szórakozásról szólt, igen komoly környezeti nevelésben is részesítette a gyerekeket.

Az idei augusztusban megtartott Állatkertek Éjszakáján izgalmas programok várták az érdeklődőket, majd hivatalosan a szezon az Állatok világnapjával zárult, azonban az év utolsó hónapjaiban is események színesítették az állatkert életét. Az a szerencsés helyzet alakult ki ősszel, hogy az állatok és az állatkertészek világnapjához kapcsolódott egy kormányzati kezdeményezés, amelyben a PécsZoo is részt vett. Október első felében állatvédelmi témahetet tartottak ennek köszönhetően.

Idén Pécs adott otthont a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségének éves konferenciájának, a Zoodisputának, amelyet a visszajelzések alapján sikerrel teljesített a pécsi állatkert. Nem sokkal később a Mecsekerdő Zrt. és a Szent Ferenc Kórház közös együttműködésében átadtak egy kardió ösvényt, amelyhez helyszínt biztosított és mindent segítséget megadott a PécsZoo. Az év pedig az Állatok karácsonyával zárult december 16-án.

Jó egészségnek örvendenek a mókusmajmok

Nagyon sok változás tarkította az állatkert életét a 2022-es évhez képest. Elsősorban szakmailag igen fontos előrelépés történt. Novemberben a már húsz éve itt élő állományból tizenhét hím mókusmajom elhagyta Pécs városát, hogy Közép-Amerikában, Martinique-szigetén folytassák életüket, ahol éppen tenyészhím csapatot alapítanak. Utazásuk egy lehetséges természetbeni fajmegőrzési programnak a keretében valósult meg. Fajkoordinátor segítségével, szakmai kapcsolatoknak hála ezt az egész folyamatot sikeresen vezényelte le az állatkert. Még várják a további információkat, azonban az biztos, hogy mindenki kiváló egészségnek örvend.