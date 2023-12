Ugyanakkor mivel az aratásig a legtöbb tógazdaság a múlt évben megvásárolt drága takarmányt használta fel, a takarmányárak csökkenése leginkább a jövő évben fog érvényesülni a hal árában.

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is széles kínálatból válogathattak a vásárlók, az élő halak mellett feldolgozott formában is – patkó, filé, csont, belsőség – megtalálható volt a magyar hal az árusoknál. Bár a hazai halfogyasztás évről évre emelkedik, a legnagyobb mennyiség így is a karácsonyi időszakra koncentrálódik. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) kimutatása szerint Magyarországon az egy főre jutó éves átlagos halfogyasztás 2021-ben 6,52

kg volt, ami lényegesen alacsonyabb az EU többi tagországáénál (2020-ban az EU-átlag kb. 23,3 kg volt). Bőven van tehát tere a fogyasztás növelésének hazánkban.

Magyarország szerencsés helyzetben van, ideális földrajzi elhelyezkedése révén biztosítani tudja a fogyasztók részére a kitűnő minőségű édesvízi halakat. Sőt, mivel a haltermelők a hazai keresletet meghaladó mennyiségű halat állítanak elő, az exportigényeket is kitudják elégíteni. A külpiacokon nagy kereslet mutatkozik a pontyra és a ragadozókra (süllő, harcsa) is. A legtöbb halat a szomszédos országokba szállítják, de Csehország és Lengyelország irányából is van igény a magyar halra. Mindemellett a tógazdaságok aktív szerepet töltenek be a természetes vizek halutánpótlásában is.