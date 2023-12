Zsúdel Antónia Orsolya pedig arról beszélt, hogy jelentősen növeli tudták a tanulói létszámukat. Az iskola már nem csak egészségügyi ágazaton képez szakembereket hanem a sport és a szociális szférába is. A 2024/2025-ös tanévtől a nagy érdeklődésre való tekintettel az élsportolók, sportolni vágyók és a sportot szerető tanulók is magasabb létszámban jelentkezhetnek a SZESZI-be. Mint mondta, jelen együttműködés megerősíti a meglévő kapcsolatot a most kiemelt nyolc baranyai általános iskolával. A következő partneriskolák képviselői voltak jelen az eseményen: Kozármislenyi Janikovszky Éva, Pécsi Bánki Donát Utcai, Pécsi Belvárosi, Pécsi Testvérvárosok Terei, Pécsi Illyés Gyula, harkányi Kitaibel Pál, siklósi Táncsics Mihály, és a Villányi általános iskolák.

– Az elkövetkezendő időben még több általános iskolával szeretnénk stratégiai partnerségi együttműködést kötni, hiszen mindannyiunk célja a minőségi szakemberutánpótlás biztosítása a technikumok és a felsőoktatás szintjén is

– zárta le gondoltait Zsúdel Antónia Orsolya.