Gyönyörű, nagy gonddal elkészített adventi dekoráció díszíti Sátorhely települést. Fából készített rénszarvasok, kis manók sorakoznak a buszmegálló mellett. S a karácsony egyik fő jelképe, a feldíszített fenyőfa is helyet kapott itt. Így ünnepi hangulatban telik a várakozás a megállóban. Fából készültek a hóemberek is, hó híján, bizonyára a gyerekek nagy kedvencei lehetnek az ötletes díszek. Megtalálható még a községben mézeskalács figurákat és házikót idéző színes dekorációk is, az idei adventen mindenképp megéri ellátogatni Sátorhelyre.