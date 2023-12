Mi csak 10 órakor érkeztünk meg a helyszínre, mert ez az időpont volt a hivatalos nyitása a vásárnak, és már ekkor több százan várakoztak, hogy végre bejussanak az épületbe, és belevessék magukat a kincskeresésbe.

Álltak a sorban türelmesek, kevésbé türelmesek és elégedetlenek is. Utóbbiak gyakran szörnyülködtek, pedig, ha belegondolunk, ez egyáltalán nem szörnyű. Igaz, hogy előfordul, hogy akár egy óra is lehet a sorban állás, de ez mind azt bizonyítja, hogy az embereket még érdeklik a könyvek, szeretnek olvasni és elmerülni egy másik világban. És a türelmetlenkedők, amint belépnek a vásár területére, rögtön el is felejtik gondjukat, bajukat, mindent kint hagynak, és élvezik a válogatást.

A helyszínen Matyi Alexandra, az Alexandra Kiadó csoportvezetője elmondta, hogy egy nagyon aktív év áll mögöttük, minden hétvégén egy vagy két könyvvásárt tartottak országszerte.

– Most már meg vannak a fix helyszíneink. Nagyon sok időbe telt, hogy megtalálják őket – mesélte Matyi Alexandra. – Minden helyszínre több mint 15 ezer darab könyvet viszünk változó készlettel. Mindig vannak újdonságok, szépséghibás könyvek és utolsó darabos kötetek is.

Mint megtudtuk, vannak Alexandra VIP könyvvásárlók is, akik egy összetartó közösségé formálódtak hónapok alatt, sőt Matyi Alexandra úgy fogalmazott, hogy szinte már egy család lettek.

A kiadó küldetésének tekinti, hogy az olvasás öröme minél több ember számára legyen elérhető, ezért több műfajban, több árkategóriában is visznek ki könyveket a vásárokra. A legolcsóbb könyv 100 forintnál kezdődött, és innen haladt felfelé. Minden kötet kedvezményes árú, és mindig a vásárokon vannak a legnagyobb kedvezmények, és az újdonságok is itt szerezhetők be legolcsóbban.

Mindenképpen meg kell említeni azt is, hogy sokan nem csak maguknak szerezték be az olvasnivalókat, hanem karácsonyi ajándékként is vásároltak könyveket.