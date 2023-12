– Orvosi vizsgálatra viszi az időseket, akár gyógyszereket visz nekik vagy megoldja a bevásárlást számukra. Sőt, van olyan, hogyha valakinek nehezebb a közlekedés, akár falurészen belül is elszállítja a lakosokat a kisbusz. A tanyagondnokunk rátermett, szociálisan érzékeny, ahol tudja segíti a lakosságot. Most a településhez tartozó Fenyőspusztára is minden nap meleg ételt szállít ki