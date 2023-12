– Érdemes lehet előre finoman tesztelni az állatokat, hogy mennyire érzékenyek a hangokra. Például eldöntünk egy seprűt, egy botot és megfigyeljük, az állat hogy reagál. Ha már ettől is fél, akkor valószínűleg zajérzékenysége van, amit felerősíthetnek a szilveszteri hanghatások – fogalmazott.

Mint mondta, ha tehetjük zárt térben tartsuk a kutyákat, macskákat, ahol nem tehetnek kárt másban és önmagukban. Legjobb, ha a gazdi egy légtérben tartózkodik az állattal, a halk zene is segíthet ilyenkor, mely nem csak elnyomja a kinti zajokat, de nyugtató hatású is lehet. Ha nagyon érzékeny az állat, a legutolsó esetben adható nyugtató is neki, hogy átvészelje ezt a nehéz időszakot.

– Fontos megjegyezni, hogy ilyen érzékenység előfordulhat akkor is, ha korábban még nem tapasztaltuk ezt. Előjöhet akkor is, ha először találkozik egy nagyobb ingerrel, például az orra előtt dobnak el egy petárdát. Nem beszélve az idős állatokról, lehet, hogy náluk korábban nem okoztak problémát a zajok, de öreg korukra érzékenyebbek lettek ezekre – mondta Farkas Tamás.

Olvasónk említett levelében pedig alternatívával is szolgált, mint írta, a hang nélküli rakéták is pont olyan szépek, mint a puskaropogásra emlékeztető, elviselhetetlen zajt kibocsátók. Ha csak a hangtalan eszköz lenne engedélyezett, mindenkinek nyugodtabban telne az év utolsó napja.

A mikrochip jó szolgálatot tehet

Ha mégis megtörténne a baj, és elszökne a kutya, minél hamarabb cselekedni kell, semmi esetre se mondjunk le róla. Ugyanis tapasztalatok alapján akár több hét is eltelhet azután, hogy elszaladt, mégis megtalálhatjuk. Tehát mindenképpen érdemes keresni kedvencünket.

A regisztrált mikrochip megléte ilyenkor is nagyon fontos, hiszen ha valaki megtalál egy kutyát, vissza tudja juttatni azt a tulajdonosához. Hazánkban és vármegyénkben is számos kutyachip-leolvasóval felszerelt benzinkút van, ahol a dolgozók készségesen leolvassák egy talált kutya chipjét. Ezzel is segíthetnek megtalálni az elveszett kutyák gazdáit. Ha pedig nyakörvet visel az állat, azon egy kis bilétán mindenképpen tüntessük fel a gazda elérhetőségeit.