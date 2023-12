A néma gyilkos észrevétlen

Kezdjük azzal, hogy a tragédiák elkerülésére a fűtőkészülékek éves karbantartása kiemelten fontos feladat, függetlenül attól, hogy öntött kályha, kandalló, fali fűtőtest, gázkonvektor, cserépkályha vagy éppen kéményes kazán biztosítja a lakásban a meleget. Természetesen a kémények időszakos tisztításáról sem szabad megfeledkezni! De mindezt letudva még a leglelkiismeretesebb lakástulajdonos sem dőlhet hátra!

A néma gyilkos – legtöbbször így szokás jellemezni a szén-monoxidot. Nem csoda, hiszen az életet veszélyeztető gáz színtelen, szagtalan, íztelen – lehetetlen érzékelni. A fejfájást, szédülést, bágyadtságot okozó gáz alattomosan fejti ki hatását az emberi szervezetre, és mérgezéses halált okoz. Éppen ezért a karbantartások mellett ajánlott és fontos az ezt jelző készülék alkalmazása is, nyílt és zárt égésterű fűtési rendszereknél egyaránt.

Csak szaküzletből

A mai korszerű készülékekre általában érvényes, hogy alacsony gázkoncentráció-mérési üzemmóddal bírnak, így nemcsak az elektronikát, az akkumulátorát és a szirénáját tesztelheti könnyedén, hanem a CO-érzékelő szenzor működését is. További nagy előnyük, hogy fürdőszobában is használhatóak: a pára nem okoz számukra üzemzavart vagy helytelen működést. Hol találhat ilyen megbízható készüléket? Számos boltban, még piacon is, de jó tanács, hogy szaküzletben vásárolja meg.

– Hangsúlyozottan fontos, hogy csakis magyar nyelvű leírással és érvényesített garanciajeggyel ellátott érzékelőt válasszon – javasolja Kisdeák Ferenc, a FÉG szaküzlet ügyvezető tulajdonosa. A szakember elmondta, a használati útmutató pontosan leírja, hová helyezze el a készüléket, és milyen esetben számíthat jelzésre vagy éppen riasztásra. Kitér a termék élettartamára is.

Több is kell belőle!

Az érzékelőt a fűtő-, vízmelegítő készülék közelébe, a kéménycsatlakozás magasságába ajánlott felszerelni annak ismeretében, hogy a szén-monoxid a levegővel elkeveredve koncentrálódik a légtérben. Az igazán okos készülékek már a nagyon alacsony szén-monoxid-szintet is jelzik, a termékleíráson ezt is feltüntetik ppm értékben. A légtér magas gázkoncentrációjára a termék hangos riasztása figyelmeztet.

Hány darab készülékre ruházzon be? Ahány fűtőkészülék működik a lakásban – kályha, gázkazán, vízmelegítő, kandalló –, mindegyik közelébe jusson egy. Az érzékelők élettartama átlagosan 7 év, a garancia is ehhez igazodik. Ezen túl érdemes újat venni; javítani ezeket nem szokták, otthon sem érdemes ezzel kísérletezni. De a rendeltetésszerű működéséről ön is meggyőződhet a készüléken található tesztgomb segítségével. Egy minőségi szén-monoxid-mérő nagyjából 10–20 ezer forintba kerül. Ha azt számoljuk, hogy ennyiért 7 évig biztonságban tudhatja a családját, megéri a beruházás.

Hívjon segítséget!

Ha a készülék riaszt, ne essen pánikba! Először is szellőztessen, nyisson ki minden ablakot, ajtót! A családot terelje ki a friss levegőre. Ezután a fűtőkészüléket, például gázkazánt kapcsolja ki. Hívja ki a gázszerelőt, aki az esetek többségében orvosolni tudja a bajt. Ha kell, akkor kéményseprőt, tűz esetén katasztrófavédelmet, mentőt is riasszon.