Kászpári Károlyt, Tolna, Somogy és Baranya vármegye pékszövetségének elnökét a teol.hu kérdezte.

– Nagyon sok pékség zárt be tavaly is, idén is. A talpon maradás egyik feltétele, hogy az adott vállalkozás milyen vásárlói környezetben van, illetve milyen a cég pénzügyi háttere. Nekünk ebből a szempontból még szerencsénk van, de ki tudja, mi lesz pár év múlva. Évekig a nyomott árak okoztak gondot az ágazatban, hiszen politikai kérdést csináltak abból, hogy hazánkban a kenyér nagyon olcsó legyen. Ez viszont padlóra küldött rengeteg vállalkozást – mondta Kászpári Károly. Ebben áttörést hozott az elmúlt két év, a vásárlók is megértették azt, hogy a minőségi árut nem lehet olcsón előállítani.

Valószínű, hogy emelkedik az ár

A kérdésre, hogy számíthatnak-e a vásárlók további kenyérár emelésre, azt mondta, valószínű, ugyanis az idei bérrendezések nem kerültek beépítésre a tavalyi árakba.

– Minden nehézség ellenére sikerült megőrizni a vásárlóinkat. Nagy változást nem tapasztaltunk abban, hogy változtak volna a vásárlási szokások, inkább azt, hogy takarékosabbak lettek az emberek. Ugyanabból a kenyérből vásárolnak mint eddig, csak kevesebbet. Nálunk van magvas, rozsos, teljes kiőrlésű kenyér és péksütemény, különböző tészták, szendvicsek. Még a környező falvakból is jönnek ide vásárolni, a városban élő németek pedig visszajáró vásárlók.