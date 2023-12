– Miért jelentős ez a helyezés a PTE szempontjából?

– Az egyetemet fenntartó Alapítvány a fenntartható fejlődés szempontjainak történő megfelelést zászlóshajó projektként fogalmazta meg stratégiájában, ugyanis célunk, hogy a PTE regionális szinten vezető, országos szinten meghatározó, nemzetközi szinten mértékadó szereplővé váljon. E helyezés jó visszacsatolása annak, hogy jó úton járunk. Küldetésünknek tekintjük, hogy a hazai és a nemzetközi felsőoktatási piac magas szinten elismert intézményeként, a következő generációk életét meghatározó környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság kiemelt tudásipari szereplője, a magyar kormány fontos képzési és kutatási partnere, valamint hazánk és Közép-Európa klímacéljait támogató üzleti és gazdasági szervezetek számára jelentős kutatási szolgáltatásokat nyújtó tudásközpontja legyen.

– Miben segíthet a Zöld Egyetem Program a pécsi lakosoknak?

– Az Egyetem a tudományos eredményeit és kutatási kapacitásait a gyakorlatban a helyi vállalatok és önkormányzatok működésének szolgálatába állítja, valamint a helyi közösségek életminőségét javító fejlesztéseket segíti. Erre főként pályázati keretek között nyílik lehetőség, a SpongeCity – magyarul Szivacsváros – is egy nemzetközi pályázat címe, amely a klímavédelem területén belül a villámárvizek kockázatának csökkentésére, a hatékonyabb városi csapadékvíz gazdálkodásra fókuszál – helyi szinten Pécs városát segítve ebben a feladatban. A PTE vezetésével 12 ország települései, vízügyi igazgatóságai, fejlesztési ügynökségei dolgoznak majd közösen a következő 2 és fél évben. A pályázat keretében műholdas képelemzéssel támogatott tervező eszközt fejlesztünk, amely a csapadékvíz beszivárgását és megtartását segítő, ún. szivacsváros intézkedéseket segít majd azonosítani. Négy országban mérőműszerekkel felszerelt esőkerteket is építünk, amelyet városi séták során mutatunk be szakembereknek és a lakosságnak. További célunk, hogy ötletet merítve a bemutatott megoldásokból, a város polgárai otthon is hatékonyabban tudják hasznosítani a csapadékvizet. 2022-ben Pécset is beválasztotta a klímasemlegesség elérése érdekében indított küldetésébe az Európai Bizottság, amelyben 100 európai város vesz részt (TOP 100 város: Pécs a klímasemlegesség felé vezető úton – Net Zero City). Ezért mind a város, mind az egyetem alapvető érdeke az együttműködés annak érdekében, hogy a város életében fontos szerepet játszó egyetem kísérleti és innovációs központtá váljon.