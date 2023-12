Május elseje óta, amióta lehetséges a grafikus helyfoglalás több mint 11 millió helyet foglaltak a MÁV-START helybiztosítási rendszeréből, amiből a grafikus helyfoglalás elérte a félmilliót is. Az Elvirán keresztül váltott helyfoglalás 17 százaléka történt a grafikus helyfoglalás igénybe vételével. A MÁV-START eddig több mint 70 kocsitípus rajzát készíttette el, melyek lefedik a belföldi és nemzetközi forgalomban helyfoglalással közlekedő ülőhelyes kocsik állományát. Az éjszakai vonatok esetében az ülőhelyes kocsikban áll rendelkezésre a grafikus helyválasztási lehetőség, fekvő- vagy hálóhelyes elhelyezés esetén azonban nem lehetséges.

A belföldi és nemzetközi járatok listája a közlemény végén található.

A kocsiábrán kiválasztható ülőhelyfoglalási rendszer az ELVIRA internetes jegyváltási felületen (https://jegy.mav.hu/) érhető el a vásárlási folyamat részeként. A grafikus helyfoglalással intézhető jegyváltás esetében az értékesítési felületen a felhasználó számára a grafikus helyfoglalás gomb elérhető, bekapcsolható az adott vonatra mindaddig, amíg a vonaton még van annyi szabad hely, hogy választani tudjon közülük. Az ülés kiválasztási folyamata során szabad, kijelölt, foglalt, illetve nem foglalható ülést jelző ikonok adnak támpontot az utasoknak.

Eddig az utasok a jegyértékesítési rendszerre bízva automatikus helyválasztással, vagy pedig bizonyos helytulajdonságok alapján tudtak ülést választani, például ablak vagy asztal mellé, fülkés vagy termes kocsiba, esetleg csendes vagy családi fülkébe, illetve kerekesszéknek kijelölt helyre. Továbbá már korábbi helyfoglalás esetén családtag vagy ismerős mellé is igényelhettek ülőhelyet.

A fejlesztés révén már csak néhány kötöttség maradt ülőhelyválasztást illetően, például nem foglalhatók le a lehajtható ülések, kerekesszékes hely (azt helytulajdonság alapján foglalhatják a kerekesszékes utasok, illetve kísérőjük), vagy a kerékpárok számára a kampó nem választható, csak a hozzá tartozó, közelben lévő ülőhely. A kocsi magas telítettségi szintje fölött a vasúttársaság nem engedélyezi a kocsiábrán történő választást, mivel így biztosítható, hogy minél többen tudjanak az adott vonattal elutazni. Étkezőkocsiba, helyszámmal nem rendelkező kocsikba, illetve fekvő- és hálókocsikban nem lesz elérhető a szolgáltatás a tervek szerint. Egy tranzakció során maximum hat utas számára lehet helyet foglaltatni, de újabb jegyvásárlási folyamattal további utasoknak is megváltható így a szabadon választott helyjegy.

Prémium osztályra történő helyfoglaláshoz az ajánlatok keresésénél előzetesen be kell állítani a Prémium ajánlat szűrőt és az ennek megfelelő „1+” osztályú ajánlat kiválasztása esetén a helyfoglalás is sikeres lesz a prémium kategóriában.

A MÁV-START jegyértékesítő rendszerében a díjmentes utazásra (pl. 6 év alatti vagy 65 év feletti utas) való jogosultságot az utasok kedvezményeinél be kell állítani. A kedvezmény beállítását követően a helyfoglalási lehetőségek a kedvezménytől függetlenül állnak rendelkezésre, így adott esetben a grafikus választás is elérhető.

Ha műszaki hiba miatt nem közlekedik az a kocsi, amibe az utas helyet foglalt, akkor előfordul, hogy másik típusú kocsival vagy akár pótlás nélkül közlekedik a vonat. Ilyenkor a helyfoglalás módjától függetlenül a korábban lefoglalt helyeket a rendszer átteszi a pótlásra kijelölt kocsiba. Amennyiben az eredetileg foglalt helyszám nem található a vonatban, az utasok elhelyezéshez a jegyvizsgáló nyújt majd segítséget.

A MÁV appban helytulajdonság választás segít megfelelő ülőhelyet találni

A kocsiábrán történő helyfoglalás nem érhető el a MÁV appból, de hordozható okoskészüléken a böngészővel megnyitott ELVIRA (www.jegy.mav.hu) felületen is ugyanúgy használható a rendszer, mint számítógépen. Mobiltelefonos nézetben a kocsi rajza automatikusan elfordul és nagyobb méretben jelenik meg, így segítve a kisebb képernyőn való használatot.

A mintegy 2 millió regisztrált felhasználóval rendelkező MÁV appban azonban szeptember óta egy másik módszer is támogatja az utast a számára megfelelő ülőhely kiválasztásában. Paraméterezetten, helytulajdonság választással is lehet a vásárláskor helyet foglaltatni minden helyjegyes vonatra, többek között InterCity-kre, helyjegyes balatoni vonatokra és belföldi forgalomban helyjeggyel igénybe vehető nemzetközi vonatokra, továbbá azon nemzetközi vonatokra is, amelyek a MÁV app-ban elérhetők.

A mobilapplikációban – a vásárlási folyamatot kiegészítő újabb lépéssel – az utasok helyfoglalás esetén kiválaszthatják, hogy ablak vagy folyosó felőli, esetleg asztalnál lévő ülésre szeretnének ülni majd, vagy már – akár családtag, ismerős számára – korábban megrendelt ülőhely mellé vennének újabb helyjegyet. Az asztal melletti hely opcionálisan választható az ablak vagy folyosó melletti üléshez is. Több utasnak történő egyidejű vásárlás esetén pedig egy helyet foglal a rendszer a beállított paraméter szerint, a többi helyet a lefoglalt ülés közelébe osztja ki.

Természetesen, csak akkor tudja a helytulajdonság választást teljesíteni a háttérrendszer, ha még rendelkezésre áll az igénynek megfelelő szabad ülőhely. Minél előbb vásárolunk helyjegyet, annál nagyobb az esély a megfelelő ülés kiválasztására. Ha valaki nem szeretne élni a paraméterezéssel, az eddigi automatikus helykiosztást is választhatja.

A következő viszonylatokban az összes belföldi InterCityre és expresszvonatokra, valamint egyes nemzetközi vonatokra vált elérhetővé a grafikus helyfoglalás: