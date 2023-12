Az idei évben is útnak indul Vásárosbécen a Vándor Betlehem december 13-án. A kompozíció eddig a Református Templom boltíve alatt volt. A Vásárosbéc Szeretlek elnevezésű Facebook-oldalon lehet jelezni, melyik család mikor szeretné befogadni. Az a család, aki szeretné otthonában tudni, a Szociális Boltból tudja majd elvinni, és oda is kell majd visszavinni. Fotókat is várnak majd a résztvevőktől.