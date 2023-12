A Művésztelep fontos célja volt, hogy értéket teremtsünk, gondolkodó, és gondolkodtató alkotásokat teremtsen. Ám mindez nem ért volna semmit, ha nincs egy olyan közösség, amely az értékeket becsüli és óvja a jövő számára – mondta el Vér József, Bicsérd polgármestere az alkotóközösség törekvéseit illetően, melynek érdekében egyesületet is alapítottak.

– A művész nem lesz, hanem születik. Neves genetikusok állítják, hogy a fokozott érzékenységet, amely kiemelkedő művészi teljesítmény létrejöttéhez szükséges, néhány sajátságos „hibás” anyai és apai gén véletlen találkozása okozza –

véli Vér József.

Művészi sokszínűség és nemzetközi kapcsolatok

Az alkotóközösséghez számos művész csatlakozott: festő, költő, éremművész, szobrász, textilművész, grafikus és fotós is, a létszám így 10-12 fő között mozgott. Az eltelt 30 évben több mint 60 művész alkotott a Bicsérdi Művésztelepen. Ausztriából, Németországból, Lengyelországból, Szerbiából is érkeztek vendégek. A közösség Nemzetközi Művészteleppé vált, és összművészeti tevékenységet végzettó. Így csatlakozott Bertók László Kossuth-díjas költő is. Dévényi Sándor Kossuth-díjas építész a Művésztelep támogatójaként tervezte a Toronygalériát, amely otthont ad az egyesületnek. Szakmai irányítása mellett éveken keresztül egy fiatal építész, Baranyai Bálint is segítette a település építészeti értékeinek létrehozását.

A Nemzetközi Művésztelep évek óta kapcsolatban áll a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karával, Nyilas Márta vezetésével több éven keresztül alkottak hallgatók Bicsérden.

H. Barakonyi Klára művészeti vezető, valamint Herczeg László az alkotói tevékenységük mellett sokrétű szervezési- és lobbitevékenységet végeztek a siker érdekében. 2021-től Konyári Tímea Eszter vállalta el a Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep Egyesület elnöki tisztségét.

A településképet meghatározzák a művészi alkotások

– Soltra Elemér képzőművész Stációja, Marton Ákos építész Fénykapuja és Baranyai Bálint építész által tervezett Falukapu további különlegességet jelentett településünk életében. A temetők kapuinak tervezése, a lélekharangok, kopjafák megépítése és a léleklampionok mellett kültéri tűzzománc, kő- és bronzszobrok kerültek Bicsérd település parkjaiba, köztereire – mondta el Vér József. Hozzátette, a Művésztelep anyagát gazdagítja Soltra Elemér tíz bronz érméje is.