A Király utca, a szocializmusban Kossuth Lajos utca 13. alatt található intézmény működése során sokféleképpen vált a pécsiek hétköznapjainak és ünnepnapjainak részévé. Az épületben két étterem, valamint presszó is üzemelt, továbbá egy csinos, korábban a Déryné, jelenleg a Mária utcára néző kerthelyiséget is magáénak mondhatott. A felső szinten található több rendezvényterembe az átkosban sokáig csupán a fegyveres szervezetek tisztjei, valamint családtagjai kaphattak bebocsájtást. Az akkori honvédelmi eseményeket, köztük bálokat jobbára a sajtó kizárásával bonyolították. Egyik kivétel a Dunántúli Napló által is megörökített ifjú gárdisták ünnepsége 1984-ből. Az idők változását azonban mi sem mutatja jobban, mint hogy a rendszerváltozás hajnalán, 1988-ban politikai vitafórumot is tartottak ott, mint az Laufer László fotóriporter kollégánk felvételén látszik.

Már ezelőtt is bővült az épület programkínálata, ugyanis gyakran ott rendezték meg a könyvhét pécsi eseményeit, a magyar irodalmi élet olyan elismert alakjainak részvételével, mint Csorba Győző, Weöres Sándor és Parti Nagy Lajos. Különleges könyvkiállítást, polgári védelmi tárlatot, civileknek szóló önvédelmi tanfolyamot, sőt még középiskolai rendezvényeket is tartottak a FEK-ben.