A felnőtt könyvtár már az év elején visszaköltözött a régi, de felújított helyére, ízelítőt adva abból, hogy milyen lesz a látogatóközpont egészének arculata, hangulata. A terem különlegessége, hogy a felújítás részeként restaurálták a Szentgyörgyi Kornél által 1956-ban festett freskót, amelyet évtizedeken keresztül falburkolat takart.

A város központjában a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény átépítésével és modernizálásával létrehozott Komlóverzum nem csak kulturális, de turisztikai szempontból is kiemelkedő jelentőségű beruházás, páratlan élményt nyújtva a városba látogatóknak. A komplexumban a település egyedülállóságát erősítve, részletesen bemutatják majd a különböző földtörténeti korokat, az akkor élt állat- és növényfajokat. Így többek közt a világszinten ismert Komlosaurus carbonis és élőhelye is látható lesz. Az épület tetőterében a Komló múltját jelentősen meghatározó bányászat interaktív módon történő részletes bemutatása is teret kap.