Az idei évre készültek egy újdonsággal, mely az Ormánság Tallér nevet viseli. Ennek segítségével a résztvevő csapatok vissza tudják nyerni a nevezési díjat. Ezt a látogatók egy standon, a helyszín tudják megvásárolni. A vendégek ezzel a tallérral tudnak majd mintegy kóstolójegyként fizetni az ételért a csapatoknál. A rendezvény végén pedig a csapatok ahány tallért összegyűjtöttek annyinak visszakapják az árát.

Február 10-én 8 órakor indul a regisztráció és az alapanyagok átadása, fél 9-kor pedig a megnyitót követően el is indulhat a sertés versenyszerű feldolgozása. Majd 13 órakor lesz az elkészült ételek – fehérhurka, véreshurka, kolbász– és a terített asztalok zsűrizése, ezt követi 14 órakor az eredményhirdetés. Lehetőség lesz kézműves sör, kürtőskalács, édesség, töltött káposzta, disznóságok és kézműves termékek vásárlására a helyszínen. A csapatok jelentkezését még február 5-ig várják.

A rendezvényt böllér bállal zárják, melyre előzetesen jelentkezni kell. Az erdélyi társtelepülésről Nyárádselyéről érkező Csillag zenekar fog zenélni, tombola is lesz. Az egész napos jó hangulatról pedig a Forte Brass Band gondoskodik majd.

Hagyományosan, a fehérhurka fesztivállal egy időben rendezik meg a 10. Ormánsági Pálinkaversenyt is. Ennek eredményhirdetése is február 10-én lesz. A szervezőktől megtudtuk, hogy a pálinkaversenyre február 8-ig lehet nevezni. A korábbi években elfogadták műanyag palackban is a pálinkát, ám idén csak üvegben adható le. Fajtánként fél litert kell leadni, üvegenként ezer forint a nevezési díj. T. V.