A 112 évig tartó uralmat követően 1689. február 13-án az utolsó szigeti pasa, Hasszán vezetésével, elhagyták a törökök a területet. Ezzel megtörtént a vár és a város felszabadítása. Erre megemlékezve, egy nyertes pályázatnak köszönhetően a szigetvári Zrínyi Várban február 10-én, szombaton mindenki visszatérhet a kuruc kor kalandos időszakába. A rendezvény délután fog kezdődni, szabadtéren illetve beltéren, a kazamatasorban.

Salamon Ferenc várkapitány hírportálunk kérdésére elmondta, hogy lesznek hagyományőrző csapatok, aki be fogják mutatni a vár kapujában a várátadási jelenetet. Azt, amikor a várban lévő törökök megadták magukat. A programon a tervek szerint török, magyar és labanc hagyományőrző csapatok is lesznek. A Szigetvári Zrínyi Vár hagyományőrzőin kívül részt vesz az Altin Elma Kulturális Egyesület Budapestről, a Bakocsai István Kompánia Egerből és a Jurisics Bandérium Kőszegről. Korhű zenével is készülnek a Héttorony Hangászok jóvoltából, így valóban be tudják mutatni azt a korszakot, amelyikben játszódott az esemény.