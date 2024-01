– Most már bizonyos, hogy a BYD is csatlakozott azon cégekhez, amelyeket a Péterffy Attila polgármester által vezetett baloldal elüldözött Pécsről, ezen a listán már 16 cég szerepel

– mondta a Déli Ipari Park egyik üres telkénél tartott szerdai sajtótájékoztatóján Matheovits László, a KDNP ifjúsági szervezetének pécsi csoportelnöke.

Hozzátette, az sem kizárható, hogy korábban létrejött egy Botka-Péterffy-Gyurcsány paktum annak érdekében, hogy a baloldali fellegvárnak számító Szegedre költözzön az elektromos autókat és buszokat gyártó nagyvállalat. Ezzel a lépessel Péterffy több ezer munkahelytől és több milliárdos iparűzési adóbevételtől fosztotta meg a várost.

Kitért arra is, hogy a BYD jelenlétével a korábbi városvezetés által megvásárolt BYD buszok szervizelése is sokkal egyszerűbb lenne, és adott esetben az elöregedő buszokat is egyszerűbb lett volna lecserélni, ha cég Szeged helyett Pécsre települ.