A legjobb pálinkákat versenyeztetik meg most - mind legális

Ahogy nyáron, ősszel berobban a gyümölcsszezon, ezzel együtt a pálinkafőzés időszaka is elkezdődik. A főzések után, ősz végén, télen pedig a megmérettetések ideje van. A pálinka igazi hungarikum, amelynek minőségre is nagy hangsúlyt kell fektetni, a versenyek célja többek között ez is. Baranya vármegyében is több pálinkaversenyt tartanak ilyenkor, melyekről hírportálunkon is beszámolunk.

Hazánkban 2010 szeptemberétől a pálinkafőzés otthon legális. A magánfőzés jogát minimum 5 darab párlat adójeggyel lehet megváltani. 2016 január 1-től a magánszemély jogosult összesen maximum 86 liter 42 fokos párlat éves mennyiség lefőzésére, ehhez maximum 86 darab párlat adójegyet igényelhet a helyileg illetékes önkormányzat adócsoportjától.

A vonatkozó jogszabályok pedig lehetőséget biztosítanak arra, hogy aki szeretne, a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve gyümölcsből származó alapanyagból készített cefréjéből bérfőzést végző adóraktárban (szeszfőzdében) párlatot főzessen. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal információi alapján egy bérfőzetőnek évente legfeljebb 50 liter mennyiségig – abban az esetben is, ha azt adóraktárnak kívánja értékesíteni – hektoliterenként 0 forint, az 50 litert meghaladó vagy nem adóraktári értékesítésre szánt mennyiségre pedig hektoliterenként 565 840 forint adót kell fizetni. Hagyományosan, a fehérhurka-fesztivállal egy időben, február 10-én rendezik meg Sellyén a 10. Ormánsági Pálinkaversenyt is. Célja a pálinka, mint hungarikum fogyasztásának népszerűsítése és a régió pálinkáinak megismertetése és megmérettetése. A szervező Sellye Városi Művelődési Háztól megtudtuk, hogy a pálinkaversenyre február 8-ig lehet nevezni. A korábbi években elfogadták műanyag palackban is a pálinkát, ám idén csak üvegben adható le. Fajtánként fél litert kell leadni, mintánként ezer forint a nevezési díj, és csak a bérfőzési lap másolatának leadásával lehet nevezni. A minta leadásának helye: Sellye Városi Könyvtár, valamint a Pelixír Pálinkafőzde. Az eredményhirdetés is a fehérhurka fesztiválon lesz délután 14 órától a Kistermelői Piacon. A beérkezett mintákból kóstolásra is lehetőség lesz a rendezvényen.

