– Annak mindig is tudatában voltam, hogy a hús fogyasztáshoz meg kell ölni az állatokat, s ezt nem tartom jónak. Azzal viszont sokáig nem voltam tisztában, hogy a tejipar is problémás az állatok számára. Amikor ezzel szembesültem, egyre jobban beleástam magam, eldöntöttem, kipróbáltam a vegánságot, amit azóta is tartok