Nem új keletű jelenség az, hogy a nehezebb anyagi körülmények között élők, kevésbé tehetősek azért, hogy saját és önálló ingatlannal rendelkezzenek, még présházat, mezőgazdasági épületet, hétvégi kertet vásárolnak, hogy abban alakítsák ki otthonukat. A Mecsekoldal ennek a folyamatnak következtében kezdett el benépesülni, a folyamat velejáró volt az is, hogy az ilyen területek felértékelődnek, így már családok számára, valamint a módosabbaknak is kapóssá váltak ezek a területek. Ez a folyamat ma is zajlik a város keleti felében, például Gyükésben, vagy délen, Postavölgy környékén is hasonlóval lehet találkozni. Nyugaton, Rácváros feletti dombokon, Zsebedombon, Ürög egy részén és Patacson szintén sokszor zártkerti ingatlanokban élnek életvitelszerűen, csakhogy van, ahol vezetékes víz nélkül.

Nagy Péter Kálmán Patacs és Ürög határán él, és mint mondja ahogy a Rácvárosi útról jövünk felfelé az Ürögi határúton, nagyjából a Hangya dűlőig van vízellátás, de ahogy ő tudja, már ott is akadozik az ellátás.

– Az én portám a művelés alól kivont zártkerti ingatlan a Tücsök dűlőben, ide vagyok bejelentve, ez az állandó lakcímem

– mondta a férfi, aki kétkezi munkából tartja el magát.

– Nem messze tőlem, néhány telekkel arrébb már ott van a város határa. Amikor ideköltöztem 2019-ben az ingatlant két okból választottam: egyrészt nyugodt a környék, másrészt az anyagi helyzetem ezt tette lehetővé. Tető lett a fejem fölött, ez az enyém, a sajátom. Gyűjtöm a vizet egy ciszternába, abból mosakodom, tisztálkodom, az ivóvizet viszont palackban hozom.

Akinek van pénze, annak lajtos kocsival hoznak ivóvizet, de az aranyáron van, no és olyan zárt rendszert kell kialakítania, amelynek kiépítése milliókba kerül, neki azonban annyi pénze nincs

– mondta. Hozzátette: nem egyedül lakik itt, hanem környéken családok élnek és az ilyen körülmények miatt nehéz mindenkinek. Úgy tudja, hogy tervbe sincs az, hogy javítsanak a hálózaton, állítólag egy szivattyúra is szükség lenne.

– Itt nagyon sok lakó szeretné, lobbiztak is, de semmilyen előrelépés nem történt. Csak a környéken úgy 50-70 ember élhet, de például egy család most szeretne hazaköltözni Angliából és ezért építettek egy házat a közelben – mondta, szerinte már felmerült az is, hogy valahogy összefognak és megépítik a hálózatot, de erre is nemet mondtak, mert az út, ami alatt vezették volna, önkormányzati tulajdon.

A probléma gyökere azonban a vízszolgáltatás javításánál jóval szélesebb körű, hiszen amennyiben a város határait kitolják, vagyis a zártkerti, külterületi ingatlanokat belterületbe sorolják, akkor az önkormányzatnak sokkal komolyabb kötelezettségei vannak az infrastruktúra – az út, a csapadékvízelvezetés, az ivóvíz- és szennyvízhálózat – kiépítése kapcsán. Ez viszont tetemes költséggel is jár, és a Mecsekoldal jelenlegi beépítettsége mellett már a meglévő infrastruktúra is nehezen fenntartható, valamint a környezetvédelmi szempontból és a város klimatikus viszonyai miatt is kérdéses.