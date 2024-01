A kereskedők van, hogy trükköznek, ezekre nagyon oda kell figyelni. – Van, hogy a sarangot méteres hasított tűzifánál úgy mérik ki, hogy raknak egy sort, egy sort pedig arra keresztben. Ezáltal 30 százalékkal kevesebb fa kerül bele, mintha az összes fát egymással párhuzamosan raknák a sarangba – hívja fel a Nébih a figyelmet. Előfordul az is, hogy a kalodás kiszerelés külső befoglalóméreteit adják meg, amibe a kaloda lécei, deszkái is beleszámítanak, ezáltal a nettó famennyiség közel 10 százalékkal is kevesebb lehet. Ugyanakkor a kalodát külön felszámolják, amennyiben a vásárló meg akarja tartani.

– Az is tipikus trükk a vevő átverésére, hogy a kalodákat úgy rakják meg, hogy annak a felületén látszódó sorokat szabályszerűen, szorosan rakják, míg a közepébe csak beszórják a hasábokat. Ezzel 10 százalékkal kevesebb fához jut a vevő – emeli ki összefoglalójában a Nébih.