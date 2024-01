A Vince-nap, a Pünkösd a református horvát, német és magyar nyelvű katolikus szentmisékkel, a horvátországi településekről érkező zarándoklatok, a nemzetiségi nap, vagy éppen az advent Beremenden valamilyen formában mindig kapcsolódik a Megbékélés Kápolnához.

Murin Ferenc, a kápolnát fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, az idei évben is célul tűzték ki, hogy még inkább népszerűsítsék ezt a helyszínt, és szeretnék, ha bekerülhetne a vármegyei értékek sorába.

Ezen kívül szeretnék megszólítani a Baranya vármegyei nemzetiségi önkormányzatokat és nyugdíjas egyesületeket, hogy ismerjék meg a kápolna történetét, a kiállítást az altemplomban, és egyéb más beremendi érdekességeket az ország legdélibb pontján. Örömmel számolt be róla, hogy a helyi intézményekkel és szervezetekkel nagyon jó kapcsolatot ápolnak, sőt tavaly Nagyné Vlasics Zsuzsanna közreműködésével az iskola mindenkori 5. osztálya örökbe is fogadta a kápolnát. A gyerekek szívesen járnak ide, ekkor megismerkedhetnek az épülettel és a benne található kiállítási anyaggal is. Óvodás csoportokat is gyakran fogadnak, ők is kellemes 2-3 órát töltenek el a kápolnánál.