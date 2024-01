A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia előtt tavaly tavasz óta tátongott az a hatalmas gödör, amit néhány nappal ezelőtt temettek be a Megyeri úton – írtuk meg a hírt a pénteken reggel. Akkor még csak sejtettük, hogy várhatóan ezzel még nincs vége a kertvárosi közlekedők szenvedéseinek, és az óvatos tippünk pár órán belül be is igazolódott.

A polgármester után csak Péterffy-csodagödörnek elnevezett lyuk ugyan eltűnt, de a pécsi önkormányzat pénteken közölte, hogy „hétfőn folytatódik a kivitelezési munka, ezúttal a keleti oldalon, ahol szintén félpályás lezárásával történik majd a munkavégzés. A három forgalmi sávból az ideiglenesen helyreállított nyugati oldali sávban zajlik majd a közlekedés jelzőlámpás irányítás mellett, ahogy ez eddig is történt a nyugati oldali lezárás során".