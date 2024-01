A hétfő este érkezett csapadék következtében sok helyen a lelassult a közlekedés, azonban a főútvonalakon többnyire rendben lehetett közlekedni. A mellékutakon ennyire nem volt jó a helyzet még kedden este. Egy olvasói videó alapján például a Bama.hu beszámolt róla, hogy Pécsett, az Angster József úton nagy sebességgel sodródott neki egy autós több szabályosan parkoló autónak, majd elhajtott.

A havazás kezdetekor több olvasónk is arról számolt be, hogy az M60-as autópályán is összességében jól lehetett közlekedni.

Több baranyai településről leginkább eltakarítatlan járdákról érkeztek olvasói jelzések. Egyikük jelezte: a pécsi Széchenyi téren tanúja volt annak, ahogy hatalmasat esett bérelhető elektromos rollerrel kifejezetten lassan közlekedő fiatalember. A pórul járt közlekedőnek egyébként ő segített lábra állni az esés után.

Még kedd este a Tüke Busz kénytelen volt közölni, hogy a téli útviszonyok miatt 4Y járatuk a Palahegyi útig, a 46-os és 47-es autóbuszok a Bálicsi elágazásig közlekedtek. A 15-ös járatok a Somogyi templomnál fordultak vissza a Főpályaudvar felé. A 2-es járatok Fehérhegyig közlekedtek.

Az Útinform tájékoztatása szerint kedd reggel az 57-es úton, Kozármisleny előtt egy autó hajtott az árokba, az útszakaszon – a műszaki mentés idejére – félpályás útlezárás is érvényben volt.

Horváth Nikolett Csilla, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Dunántúli Napló érdeklődésére közölte, hogy kollégáinak az időjárással összefüggésben egy alkalommal kellett beavatkozniuk. Drávafok és Bogdása között egy villanyoszlopnak ütközött autó mentését végezték. A balesetben szerencsére személyi sérülés nem történt.