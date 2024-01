Be sem fejezték a projekteket

Ezek között vannak olyanok is, amiket aztán még mindig nem fejeztek be: a Diána téren a zöldterületen és a botrányos fairtásról hírhedtté vált piacnál is dolgoznak, ahogyan a Nagy Jenő utcában is javában zajlanak még a munkálatok. Több, általuk befejezett projekt kapcsán pedig a pécsiek számoltak be komoly minőségi kifogásokról. Elég csak arra gondolni, hogy Péterffy Attila városvezetése vette át a később megsüllyedt Mártírok útját, de az elkészült óvodák esetében is beázásra, az utaknál pedig a hullámosságra, a fedlapokra panaszkodtak.

A jobboldal részéről már korábban kijelentették azt is, hogy mindeközben úgy adósította el a várost a Péterffy–Gyurcsány-szövetkezés, hogy nem látszik, mire költötték el a milliárdokat, hiszen még a korábbi városvezetés projektjeit fejezik be.

A baloldali önkormányzat által felvett EIB-hitel miatt ráadásul a város adósságállománya 16 milliárd körül mozog, amelynek törlesztése 2027-ben egymilliárd körül lesz, és még 2048-ban is a városlakók fizethetik vissza – a mostani városvezetés ekkora már bizonyára messze lesz a városi kasszakulcsoktól.

Kölcsönből fizették ki az adót is

A jobboldal részéről már többször felvetődött az a kérdés is, hogy a jelenlegi baloldali koalíció által csak csődbiztosoknak nevezett államkincstári szakemberek miért vannak a városházán jelenleg is? Súlyos likviditási gondokat jelez az is, hogy tavaly a Tüke Busz Zrt.-nek egy adónem kifizetésére adtak kölcsön közel 400 milliót, hogy ahhoz is EIB-hitelt vettek igénybe, mert sem a cégnek, sem az önkormányzatnak nem volt a számláján ennyi pénze. Szintén súlyos gazdasági problémákra utalhat az is, hogy a pécsi városháza egyszerűen leemelt 400 millió forintot a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás számlájáról.