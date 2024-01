A Baranya Kincsei projektet 2019-ben azzal a céllal terveztük meg, hogy jobban megismerjük és a fiatalabb generációkkal is megismertessük azokat az értékeket, amelyek Baranyában körülvesznek bennünket. 2022-2023-ban tudtuk megvalósítani a tervezett programelemeket, amelyekkel több mint nyolcezer baranyait sikerült elérnünk. A projektben hét nagyobb, családi rendezvény került megszervezésre. Sásd adott otthont a kolbásztöltő családi délutánnak, a Bikali Élménybirtokon Anyák ünnepe programot tartottunk, de ebben az időszakban valósult meg Siklós város 45 éves ünnepségének a rendezvénysorozata is. Igyekeztünk kisebb településeket is bevonni, egy-egy rendezvénnyel a Baranyában élő kisebbségeket is középpontba helyezni. A Roma nőnapot Piskóra szerveztük, Gödrén pedig német nemzetiségi családi napot tartottunk a pályázat keretében. Érdemes kiemelni a jól sikerült Sellyei Pünkösdöt is, és a 2023-as év kiemelt rendezvényét, a Baranya Vármegyei Értékfesztivált, amelyet a Siklósi várban és várkertben rendeztünk meg. Az Értékfesztiválon kerültek bemutatásra Baranya Vármegyei Értéktárban szereplő, illetve helyi értékekről készített tematikus kisfilmek és vármegyéről készített film is.