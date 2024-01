Most a temetővel szemben 54 perce

Csak a szokásos: újabb jelentős fakivágásra készülnek Pécsen

Miután a Megyeri út mellett, a Verseny utcában, a Diána téren is irtottak, és bűnügyi eljárás alatt lévő volt Bőrklinika területén is zúgtak fűrészek, most a temetővel szemben láthatnak neki a fák eltüntetésének. Péterffy Attila bizottsági elnöke szerint jelentős fakivágásra kell számítani.

Bóka Máté Ciprián Bóka Máté Ciprián

A kép illusztráció Forrás: MW Fotó: Unger Tamás

Már kevesen emlékeznek arra, hogy valamikor az önkormányzati ingatlanvagyon része volt a Melinda utcai kiserdő is, amelyet a korábbi balliberális városvezetés idején történt dömpingszerű kiárusítás idején adtak el, majd hamarosan le is tarolták itt az erdőt. Ahogy arról annak idején a Dunántúli Napló is beszámolt, akkor még pótolni sem kellett a kivágott fákat, mert a rendezési tervet már évekkel korábban úgy módosították, hogy a kis erdőt „kiradírozták” a térképről. A jelenlegi polgármesterhez több szálon kapcsolódó egykori balos önkormányzat annak idején csomagban árusította ki a városi vagyont, ennek részeként egykori laktanyák területét is dobra verték. A kiárusításnak része volt a Bajcsy-laktanya egy része is, amelyet a „spanyol-magyarnak" nevezett Gruppo Milton szerzett meg. A köztemetővel szemben korábban zöldes területen másfél évtizede az első betelepülő a Siklósi és Árnyas út sarkán egy diszkontáruház volt, ezzel a beruházással párhuzamosan a nyugati oldalon épültek az Árnyas liget lakópark új társasházai. Nem sokkal később az egykori Bajcsy-laktanya temetővel szembeni oldalára a Park Center épített pláza jellegű bevásárlóközpontot, pár éve pedig egy gyorsétterem is elkészült ugyanitt.

Most a még meglévő zöldfelületet is beépítenék. A baloldali önkormányzat legutóbbi közgyűlésén ugyanis egy magáncég azzal a kéréssel fordult a város felé, hogy a Pécsi Építési Szabályzatot úgy alakítsák, hogy az Árnyas Liget mellett az épületmagasságot módosítsák a szomszédos ingatlanokon megvalósult beépítések alapján. A még meglévő zöldterületi fás részen nyolc társasházat húznának fel 120 lakással, előzetesen két épületet terveztetnének meg, összesen 20 otthonnal. A módosításért cserébe járda- és parkolóépítést vállalt a befektető. A közgyűlésen a fejlesztési tervek kapcsán bővebben ugyan nem beszéltek erről, de Kóbor József balos bizottsági elnök, volt zöldbiztos, ex-LMP-s képviselő elkotyogta, hogy „igen jelentős fakivágásra kell számítani". Péterffy Attila polgármesterhez közeledő Kóbor nem is tiltakozott ellene, hanem egyszerűen csak annyit mondott, hogy „amikor ez megtörténik, akkor ezt előre megfelelően kellene kommunikálni". Hajdú Csaba városi főépítész a fakivágásokat meg is erősítette. Kóbor már tavaly nyáron a Diána téri fairtásokkal kapcsolatban sem emelte fel a hangját erőteljesen, információink szerint inkább csak az LMP pártbeli nyomásra adhatott ki egy közleményt arról, hogy lemond zöldbiztosi posztjáról a favágások miatt. Aztán inkább az LMP-ből is kilépett, később pedig szintén nem a fák miatt kesergett, hanem azért, mert nem jól kommunikálta a favágásokat a Péterffy féle vezetés.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!