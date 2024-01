A Csipkefa mellett ez is forgalomképes lett 1 órája

Eladásra szánja a városvezetés a kiürített Szivárvány Gyermekházat is

A nem olyan régen bezárt pécsi Csipkefa Gyermekkönyvtár Bajcsy-Zsilinszky utcai épületének sorsára juthat a Szivárvány Gyermekház is, ahol szintén a közelmúltban húzta le a rolót a balos városvezetés. Egy lapunk birtokába került városházi előterjesztés szerint február elsejétől akár el is adhatja a baranyai vármegyeszékhely önkormányzata a Veres Endre utca 6. szám alatt található ingatlant, de azért a földszinten határozatlan ideig raktároznának is.

Balikó Gergely Balikó Gergely

Fotó: Löffler Péter

A Szivárvány Gyermekház 7633 Pécs, Veress E. u. 6. szám alatti ingatlan 2024. január 31. napjával történő kiürítést követően kikerül a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből, és a forgalomképes vagyoni körbe kerül – egészen pontosan ez olvasható a Zag Gábor DK-s kulturális alpolgármester nevével fémjelzett előterjesztésben. A Szivárvány Gyermekház története innentől kísértetiesen hasonlít a Vásárcsarnokkal szemben egészen a közelmúltig működő Csipkefa Gyermekkönyvtárral történtekhez.

A tavaly decemberi közgyűlésről szóló tudósításunkban azt írtuk: a (tavaly) szeptembertől még csak ideiglenesen, „technikai okból” bezárt Csipkefa Gyermekkönyvtár végleges bezárását a közgyűlés elé kerülő előterjesztésben gazdaságossági szemponttal magyarázták. Az ülésen szóba került még a beázás is, de a felújításnak a lehetőségét a baloldali önkormányzat részéről meg sem említették. A gyermekkönyvtárat Király utcai Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági TanulóTérbe költöztetik át. A kérdésről kedden tárgyal a városháza kulturális bizottsága és várhatóan a pécsi közgyűlés is. A Szivárvány Gyermekházról szóló Zag-féle előterjesztésben ugyanakkor – főleg az eladásra utaló részek miatt – némileg érthetetlen módon az is szerepel, hogy az önkormányzat február elsejétől az Veres Endre utcai ingatlan földszintjén kívánja „raktározni” az épületben maradt ingóságokat „határozatlan” ideig. És csak, hogy teljes legyen a zavar az épülettel kapcsolatban a dokumentum azzal kezd, hogy nagyon régóta rossz volt a Szivárvány Gyermekház (amúgy IMS-szerkezetű) épületének állapota, ezért az előterjesztő végleges kiürítését javasolta azzal, hogy az épület időszakonkénti műszaki ellenőrzéséről, valamint a közművelődési feladatok más helyszínen történő ellátásáról a továbbiakban is gondoskodni szükséges. A volt Medicover-épületet szemelték ki helyette A dokumentum kitér rá: azért, hogy Uránváros lakosai ne maradjanak közművelődési színtér nélkül, a Pécsi Kulturális Központnak új uránvárosi telephelyet kerestek. Választásuk pedig a Radnóti Miklós u. 8. számra, a Medicover volt épületre esett, amelyet – mint fogalmaz a dokumentum - „méretében és állagában is megfelelőnek találtuk, ahol a csoportokat és a munkatársakat is el tudjuk helyezni”.

